Con este emotivo video Chino se despidió de Nacho

10 de los mejores años de mi vida, sin duda alguna. @chinoynacho cambió todo para mí . Hoy quiero agradecerte por tu apoyo sincero y consecuente. Hemos vivido momentos intensos y hermosos que nos han acercado cada día más. Construir esta conexión fans/artista se convirtió en un placer diario y hoy estamos más unidos que nunca. A todo mi equipo quiero no solo darle las gracias sino bendecirlos por su esfuerzo constante para entregar lo mejor de este dúo al mundo. Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible. A mi hermano @nacholacriatura te deseo seas muy feliz en este etapa tan importante en tu vida que desde hace mucho vienes preparando. Nuestra música quedará por siempre guardada en mi corazón.

A post shared by CHYNO MIRANDA (@chinomiranda) on Mar 9, 2017 at 4:32pm PST