Colombianos protestaron en rechazo a la prolongada estadía de los venezolanos

Debido a la masiva llegada de venezolanos al barrio Sevilla en Cúcuta, específicamente a la cancha bautizada como 'Hotel Caracas', los habitantes del sector decidieron este lunes alzar su voz y protestar frente al problema de migración que viven. Con la llegada del Alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, la petición era una sola, que desalojaran a los inmigrantes de inmediato. No obstante, el Alcalde solicitó dos días para reubicar y solucionar la situación de estas personas. ¿Usted qué opina? (📽️ Astrid Genes) #Cúcuta #Venezuela #Inmigrantes #NorteDeSantander #Lunes

A post shared by Diario La Opinión (@laopinioncucuta) on Jan 22, 2018 at 7:24am PST