CNE quiere eliminar partidos políticos de oposición

Según un minucioso trabajo de la periodista Mónica Dejeki del portal “El Cooperante“, el Consejo Nacional Electoral ha venido trabajando progresivamente con la intención de cumplir el “anhelo” del fallecido presidente Hugo Chávez, de que en Venezuela el PSUV sea el “partido único”, a través de eliminar partidos políticos de oposición.

A tal efecto, recuerdan la primera sentencia del año 2016 dictada por la Sala Constitucional del TSJ el pasado 5 de enero, precisamente el día de la instalación de la nueva AN con mayoría opositora.

El texto reza que el Consejo Nacional Electoral debe regular “la verificación de la nómina de inscritos de cada partido político, para lo cual deberá adecuar las normas sobre renovación de los partidos e implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática) sobre la verificación de la manifestación de voluntad de los inscritos en los mismos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales”.

Alertan que la intención de esta sentencia era clara: deslegitimar a partidos políticos y dividir la MUD, al obligar una etapa de legalización que sería controlada por un organismo de clara tendencia chavista.

Ese proceso pondría en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la Asamblea.

En la sentencia también se lee: “Cuando un partido nacional no presente su tarjeta electoral (símbolos y emblemas) como oferta en una elección nacional, ese grupo político carecerá de identidad; y por ende, no puede legitimar su voto lista que es el voto referencial a que se refiere este fallo. En consecuencia, deberá someterse a la renovación ante el órgano”, en clara alusión a la Mesa de la Unidad.

Respuesta de los partidos políticos de la MUD

Ya voceros de partidos políticos, como Vicente Bello de Un Nuevo Tiempo, han alertado que los partidos que no se sometan a esta norma “desaparecerán del registro del CNE”.

Ya los partidos se han venido pronunciando sobre el caso: UNT, Primero Justicia, Avanzada Progresista y Voluntad Popular confirmaron que actualizarán sus registros en el CNE según publicó El Nacional. PCV, PPT, Redes y Podemos harán lo propio.

El principal riesgo lo correrían los partidos pequeños, que podrían terminar fusionándose con el Polo Patriótico o la MUD

La norma es tan riesgosa que aquellos que no soliciten la renovación o no consigan firmas, serán anulados y no podrán postular candidatos a las gobernaciones.