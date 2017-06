Claves para controlar en tu plataforma de trading las próximas semanas

Sin perder el paso de la actualidad política en EE.UU. o geopolítica en el mundo

Para algunos inversores, su plataforma de trading es sólo una herramienta para poder ejecutar sus operaciones, pero para los más avezados en el mundo de las inversiones, una plataforma de trading es el lugar donde seguir la actualidad de los mercados y analizar las operaciones antes de ejecutarlas.

Estas son las opiniones de los expertos de iFOREX para quienes no basta con tener una herramienta donde poder ejecutar las órdenes, sino que es preciso tener la información adecuada y la posibilidad de analizar las operaciones antes de tomar una decisión.

Así, un inversor puede seguir la evolución de sus activos no sólo en lo que respecta a la economía o la política monetaria, sino que factores externos a los mercados como la geopolítica (Afganistán, Corea del Norte, Siria, etc.) o la incertidumbre política inesperada (posible ‘impeachment’ a Donald Trump, cambios en el Brexit, etc.) no escaparán a su conocimiento.

Como estos factores son imprevisibles, hemos recogido las opiniones de los expertos de iFOREX en los puntos que pueden ser más analizables para invertir las próximas semanas. De esta manera, una de las claves evidentes es que la economía mundial sigue acelerándose, si bien las sorpresas positivas en los datos de actividad han disminuido.

Los analistas no olvidan que la política continúa siendo uno de los factores clave en los mercados, si bien las elecciones presidenciales en Francia y las regionales en Alemania han alejado algunos temores, faltan aún dos plebiscitos muy relevantes, uno en cada país, más el que tendrá lugar en el Reino Unido (elecciones generales).

Desde un punto de vista más económico, las opiniones consultadas por iFOREX indican que la inflación aumentará de manera gradual hasta alcanzar el nivel objetivo de los bancos centrales, un 2% en el caso de la FED y el BCE, lo que respalda políticas monetarias menos expansivas.

En un plano empresarial, los resultados del primer trimestre evidencian el buen tono de los beneficios empresariales.El crecimiento de los beneficios en el primer trimestre ha sido muy bueno, con más del 70% de las empresas batiendo las expectativas en EE.U. y Europa, y a ritmos cercanos al 14% según lo reportado hasta el momento.

Y, como no podía ser de otra manera, hemos sondeado las opiniones de los expertos de iFOREXsobre las principales divisas. Los analistas creen que el dólar aguantará fuerte los próximos meses gracias a las dos subidas de tipos previstas para este mismo año, pero su potencial se agota porque hay otras economías que crecen más.

No obstante, hoy por hoy, hay dudas sobre si la situación política del gobierno Trump y sus errores en la gestión de las relaciones de parte de su equipo con Rusia no provocarán que esa próxima subida de tipos no sea en julio como se preveía sino más tarde.

Además, hay que esperar si las promesas electorales de Trump en cuanto a medidas de estímulo fiscal llegan a materializarse y cuándo, porque las que hay anunciadas son menos ambiciosas de lo prometido y no parece que vayan a ser una realidad hasta principios de 2018.