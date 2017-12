Claudio Fermín: Este gobierno está hundiendo al país

El político Claudio Fermín aseguró este jueves que la oposición debe tener un candidato único y que es el pueblo venezolano el que debe elegir al candidato de su preferencia.

En una entrevista telefónica concedida a Noticia al Día, Fermín asomó su posible candidatura y expresó que el postulante de la oposición a los comicios presidenciales debe ser “el eje de la reconciliación del país”.

“El cambio es una necesidad de todo el país, este Gobierno está hundiendo a Venezuela hacia el subsótano, estamos viviendo un estancamiento y hundimiento (…) Yo soy quien cree que el próximo presidente de Venezuela será el eje de la reconciliación del país”, afirmó Fermín.

Asimismo, planteó que “todos aquellos que aspiremos a la presidencia propongamos nuestras políticas en materia agropecuaria, salud, seguridad, economía, hidrocarburos, entre otros, pero antes de escoger un candidato unitario debe haber un amplio debate para que el país escoja el candidato de su preferencia”, expresó Fermín.

Sobre la emigración venezolana, el sociólogo afirmó que “este éxodo tiene que llamarnos la atención. Por más que el Banco Central de Venezuela y que el Gobierno nacional oculte sus cifras, el venezolano sabe que la vida hoy es precaria, no hay alimentos, no hay medicinas, ni hay manera de mantener unidades de transporte, la gente antes vendía los autos para comprarse otro, ahora los vende porque no tiene como mantenerlos”.