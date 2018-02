Calderas Vaillant tecnología de última generación al alcance de todos

Cada estación del año cuenta con distintas características, en España la primavera puede llegar a ser primorosa y sus temperaturas algo sofocantes, muy distinto al invierno de diciembre a marzo que sí nos complica el panorama; es por ello que es sumamente indispensable contar con una caldera vaillant, la más confiable y de última generación.

Desde sus inicios en Alemania, y posteriormente presentes en nuestro país desde la década de los 80; las calderas de condensación domésticas de la marca Vaillant han sido las preferidas de los consumidores, gracias a sus insuperables características, diseños innovadores y precios inmejorables. No hay otras calderas que le vayan a brindar a tu domicilio las condiciones óptimas que necesita. ¡Y no alardeamos, la calidad se reconoce y nuestros productos son prueba de ello!

Y como nos gusta la variedad, contamos con una extensa gama de productos, como por ejemplo: sistemas solares y fotovoltaicos, bombas de calor, calderas de pellet, sistemas de ventilación para edificios de bajo consumo, sistemas combinados de calor y electricidad, también aparatos de calefacción de alta eficiencia a base de combustibles fósiles y controles inteligentes, entre otros nos preocupamos de realizar un absoluto servicio que nos hace merecedores de la confianza de nuestros clientes.

Pero vamos al grano, ¿te diste cuenta que ya es hora de cambiar tu caldera y no sabes cual elegir? No se hable más, las calderas de gas vaillant son las que necesitas en tu hogar, gracias a su eficaz sistema, rendimiento y lo mejor de todo es que son amigables con el medio ambiente. Hablemos de algunas de sus destacadas características:

Alto rendimiento: desde su instalación , las calderas de gas natural vaillant alcanzan el más alto rendimiento, gracias a una avanzada tecnología, permitiendo así ahorrarle en su domicilio hasta un 30 por ciento de consumo, siempre y cuando el aparato trabaje en óptimas condiciones posibles.

desde su instalación las calderas de gas natural vaillant alcanzan el más alto rendimiento, gracias a una avanzada tecnología, permitiendo así ahorrarle en su domicilio hasta un 30 por ciento de consumo, siempre y cuando el aparato trabaje en óptimas condiciones posibles. Eco amigables: las calderas condensación vaillant traen consigo una bomba de circulación de alta modulación que proporcionan un ahorro adicional en el consumo eléctrico del domicilio u/o edificio. Y a su vez, son eco friendly gracias a que reducen en hasta un 26 por ciento las emisiones de gases contaminantes.

las calderas condensación vaillant traen consigo una bomba de circulación de alta modulación que proporcionan un ahorro adicional en el consumo eléctrico del domicilio u/o edificio. Y a su vez, son eco friendly gracias a que reducen en hasta un 26 por ciento las emisiones de gases contaminantes. Compatibles y seguras: la gran variedad de modelos de calderas vaillant son altamente compatibles y seguras con la instalación de gas, calefacción y agua caliente que tienes en tu vivienda: unifamiliar o adosada. No inventes, a la hora de hacer una inversión como esta, ve por lo seguro y déjate guiar por nuestros profesionales.

Ahora que ya conocemos las características, abordemos un tema que a usted consumidor le importa, nos referimos al precio. Sí, las calderas vaillant precios cuentan con excelentes oportunidades pensadas en el ahorro de su bolsillo. Al comprar las calderas condensación vaillant obtendrás una facilidad de pago que implica una financiación de hasta 3 años al 0 por ciento de intereses, de esta forma solo pagarás cómodamente las mensualidades sin ningún otro cargo adicional. Las calderas gas natural vaillant ofertas siempre están disponibles, no dejes de aprovecharlas.

Las calderas de gas vaillant instrucciones se manejan sumamente sencillo, la tecnología con la que trabajan hacen de su funcionamiento una experiencia de completo confort, para brindarle absoluto bienestar a usted y los suyos. Además, Vaillant cuenta con un personal altamente calificado para ayudarle a elegir la caldera vaillant modelo que necesite de acuerdo a las características y dimensiones de su vivienda, de manera tal que compre la caldera óptima y eficiente para su total comodidad. Una cualidad que no podemos dejar de nombrar es que las calderas de la Marca Vaillant además de ser novedosas y ultra modernas cuentan con un diseño estéticamente bien logrado que se adapta a cualquier tipo de decoración, su prolija estructura se acomoda a cualquier espacio: piso, vivienda y edificio.

Calderas de la Marca Vaillant

Entre los modelos de calderas condensacion vaillant, la más vendida en el mercado es la Ecotec Plus VMW ES 236/5-5 FA, se ha ganado este puesto por su facilidad de instalación en los hogares además de ofrecer agua caliente al instante, un plus que no hay que desaprovechar. Hay otros modelos de calderas de condensación vaillant que tienen la peculiaridad de abastecer distintos puntos de agua a la vez y su rendimiento es de un 107 por ciento garantizándole aproximadamente un ahorro del 30 por ciento en su factura de gas. Hay muchas opciones que se ajustan a cualquier presupuesto. Visita cualquieras de las oficinas centrales o regionales en Madrid, Barcelona, Galicia, Valladolid, Bilbao, Sevilla y Valencia. Date el placer de vivir bien. Invierte tu dinero en un aparato confiable, con bondades ecológicas y de tecnología moderna.