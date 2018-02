Cabello asegura que la oposición tiene un problema interno

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este domingo que la oposición venezolana “no tiene chace” de obtener el triunfo en las venideras elecciones presidenciales convocadas para el primer cuatrimestre del año.

“La oposición no tiene vida, no hay chace para ellos, porque no tienen una estructura sólida a diferencia del PSUV (…) Ante eso, hacen un llamado para que haya un levantamiento militar venezolano (a través del secretario del Departamento de Estado de EE.UU, Rex Tillerson) pero lo que causarán es una rebelión del pueblo”, manifestó Cabello desde la marcha en conmemoración al 26° aniversario del 4 de febrero de 1992.