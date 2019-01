Paul Krugman, reconocido economista y ganador del Premio Nobel, quien ha sido un duro crítico a la errática política monetaria y económica del presidente de Estados Unidos, le impuso un nuevo apodo a Donald Trump y a su gabinete, el cual según informan no tiene muy contento al primer mandatario.

En su última columna para The New York Times, Krugman describió al equipo de Trump como funcionarios de “extraordinariamente baja calidad”.

Luego de enumerar sus fallas y su falta de visión en política económica lo lapidó añadiendo el nuevo apodo de Donald Trump que es “Lincoln tenía un equipo de rivales; Trump tiene un equipo de idiotas”.

Krugman señaló que trabajar para el Presidente solía ser “un refuerzo de la carrera, algo que se ve bien en su currículum”.

Pero la presidencia de Trump fue “tan caótica, corrupta y potencialmente comprometida por sus enredos extranjeros que cualquier persona asociada con él se corrompe”.

El año pasado a través de redes sociales se divulgó una variación del acrónimo en inglés con el que se conoce al presidente de Estados Unidos: POTUS (President of the United States).

Las nuevas siglas del apodo de Donald Trump provienen de la combinación de un ingenioso juego de palabras en el que el resultado es SCROTUS (So-Called Ruler of the United States), algo así como ‘el así llamado dirigente de Estados Unidos’, en español, pero que también hace alusión a la palabra ‘escroto’ en inglés, ‘scrotum’.

De acuerdo con los impulsores de SCROTUS, el nuevo término resulta una solución perfecta al dilema de cómo referirse con un apodo a Donald Trump.

La comediante y escritora estadounidense Elayne Boosler es señalada como la responsable de acuñar el acrónimo presidencial alternativo.

SCROTUS (scrotum + POTUS) caused Iran to chant "Death to America" yesterday. The only one killing America is him. https://t.co/8UhgFSwyvC

— Elayne Boosler (@ElayneBoosler) February 10, 2017