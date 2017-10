Aseguran que gobernadores opositores podrían juramentarse ante ANC

Antonio Ecarri Bolívar, vicepresidente de Acción Democrática, aseguró que entre los partidos de oposición se está analizando que los gobernadores de la Mesa de la Unidad Democrática se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente para así poder ejercer sus cargos.

“En lo personal estoy convencido que ir a la ANC y juramentarse no significa legitimar a nadie porque eso está legitimado, no se puede legitimar, esa es una ANC ilegal e inconstitucional desde su origen y eso no lo legaliza ninguna persona individual ni colectiva ni de ninguna naturaleza”, sostuvo.

Desde Palabras Más Palabras Menos por RCR también dijo: “Eso se va a discutir con los gobernadores de estado porque se toma en cuenta la posición de ellos, no solo se trata de AD sino también de Primero Justicia. Eso se va a discutir, eso hay que sopesarlo, hay que tomar la decisión porque sabemos que de no ir a la ANC no se van a poder instalar, así que eso hay que discutirlo”.