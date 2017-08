Aprende a hacer una mascarilla de yogurt

Siempre la mejor opción para mantenerse bella es recurrir a productos naturales que den vitalidad. No siempre es necesario gastarse demasiado dinero en productos que en ocasiones no llegan a funcionar o con los que no se obtienen los resultados que se esperan.

La mascarilla de yogurt y miel ayuda a mantener la piel hidratada sin gastar mucho.

Preparación y aplicación

En un recipiente, introduce dos cucharadas de yogur. A continuación añade una cucharada de miel o aceite de oliva si no tienes a mano la miel. Para terminar, agrega unas gotas de limón y mézclalo todo adecuadamente.

Con cuidado, aplica sobre el rostro la cantidad que veas necesaria y déjalo actuar durante diez minutos aproximadamente. Transcurrido este tiempo retira el preparado con agua.

Para finalizar sólo tienes que colocarte la crema hidratante habitual y podrás disfrutar de un rostro limpio gracias a la acción del yogur, hidratado gracias a la miel o el aceite de oliva y más equilibrado con ayuda de las gotitcas de limón.