Alexis Ramírez cambia su biografía en twitter luego de renunciar

El mayor general del Ejército, Alexis López Ramírez, cambió su descripción en su cuenta de Twitter tras renunciar a su cargo en el Consejo de Defensa Nacional (Codena).

“MG Ejército (RA) Dr. en Ciencias Políticas UCV. Rector fundador de la UMBV. Ex comandante general del Ejército. Ex Secretario del Codena. Ex… Ex… Ex.. Gracias a Dios“, se lee en la descripción de la cuenta desde este lunes.

Ayer se supo que Ramírez López dimitió por estar en desacuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente. El militar se desempeñaba como secretario del Codena desde julio de 2014; además ha ocupado importantes cargos en los últimos 18 años.