A este joven de 17 años lo llaman el hombre elástico

Este joven, que maravillaba a sus amigos en familiares, ahora sorprende a los usuarios del mundo entero a través de las redes sociales.

Abdullah Shah suele aprovechar los parques de su Lahore natal para hacer sus impresionantes rutinas. Los videos muestran cómo se disloca los hombros y logra llevar sus brazos completamente hacia su espalda, tocarse el cuello y la cintura.

“Hace años que lo hago. Me divierte, además también puedo doblar mis piernas no solo los brazos”, afirma orgulloso de su elasticidad.

El joven explica que su rutina es producto de mucho entrenamiento. “Suelo ejercitarme a diario. Un día, logré expandir y dislocar mis hombros. El resultado fue impresionante. Así me di cuenta cuán fácil me resultaba sacarlos de su sitio y llevar los brazos hacia atrás. Primero me dolía un poco peor ya no me duela nada”, explicó.